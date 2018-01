Rio Branco perde em casa e está praticamente rebaixado O Rio Branco está praticamente rebaixado para o Campeonato Paulista da Série A-2. O time de Americana, mesmo jogando em casa, no Estádio Décio Vitta, perdeu para o São Bento, por 3 a 2, neste domingo, pela 17.ª rodada do Paulistão. Com apenas 10 pontos, na vice-lanterna, só mesmo um milagre salva o Rio Branco da queda: precisa vencer os dois últimos e torcer contra duas derrotas de São Bento e Rio Claro. O São Bento, com 16 pontos, continua na briga para se manter na elite em 2008. Mergulhado em crise e bastante mudado, o Rio branco decepcionou no início do jogo, com muita indisposição. O São Bento se aproveitou disso e saiu na frente aos 19 minutos. A defesa não aliviou, o zagueiro Josias falhou e Sérgio Júnior apareceu para completar para as redes. O Rio Branco só melhorou no segundo tempo, quando foi para o tudo ou nada. Assim, empatou logo aos dois minutos, quando Patrick derrubou Rodriguinho dentro da grande área: pênalti. Na cobrança, Leandro Love confirmou o empate: 1 a 1. Em seguida, o time de Americana teve muitas chances para virar o jogo. A partir dos 20 minutos, porém, o São Bento passou a usar bem os contra-ataques e, desta forma, desempatou aos 40 minutos, com Elias. No desespero, o Rio Branco voltou a empatar aos 42 minutos, com Heraldo cobrando falta. Mas o Rio Branco parecia mesmo condenado a perder e ser rebaixado. Aos 43 minutos, num contra-ataque, Sérgio Júnior acertou a trave. Dois minutos depois, enfim, o São Bento chegou à vitória, com Elias. RIO BRANCO 2 x 3 SÃO BENTO Rio Branco - Eder; Everson, Rafael Leite, Josías e Ricardo (Rodrigo Batata); Rodrigo Pontes, Felipe, Nilson (Leandro Love) e Vainer; Rodriguinho (Júlio César) e Heraldo. Técnico: Ruy Scarpino. São Bento - Rafael; Rogélio, Fábio Lima e Bruno Rocha; Tiago Almeida (Tiaguinho), Matos, Everton, Eder Richartz (Michel) e Patrick; Washington (Elias) e Sérgio Júnior. Técnico: Abelha. Gols - Sérgio Júnior, aos 19 minutos do 1.º tempo. Leandro Love, pênalti, aos 2, Elias aos 40 e 45, Heraldo, aos 42 minutos do 2.º tempo. Árbitro - Eduardo César Coronado Coelho. Cartões amarelos - Rafael Leite, Leandro Love, Felipe, Eder Richartz e Patrick. Cartões vermelhos - Josias e Rogélio. Renda - R$ 2.003,00. Público - 253 pagantes. Local - Estádio Décio Vitta, em São Paulo-SP.