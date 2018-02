Rio Branco perdoa atacante que xingou a torcida O atacante Leandro Love, do Rio Branco, perdeu a cabeça com os torcedores no empate por 2 a 2 com o Sertãozinho, no último domingo, pela 15.ª rodada do Paulistão. O jogador insultou a torcida de Americana após ser xingado por perder várias chances de gols. Questionado sobre o que disse aos torcedores que pegavam no seu pé, Leandro fugiu da resposta e não quis esclarecer o que realmente aconteceu. De acordo com a diretoria do clube, o jogador não sofrerá punições e será mantido no elenco para ajudar o grupo a escapar do rebaixamento. O Rio Branco é o penúltimo colocado com apenas 10 pontos, à frente apenas do Santo André, com seis pontos e virtualmente condenado à Série A-2 em 2008. A situação complicada que vive o time do técnico Ruy Scarpino pode ter sido o motivo do nervosismo do atacante. ?Infelizmente as coisas não estão dando certo, mas todos estão empenhados. Ninguém está aqui para brincar?, comentou, em tom áspero, o técnico.