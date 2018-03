Rio Branco pretende manter Silas Por conta da boa campanha do Rio Branco no Campeonato Paulista, a diretoria quer manter o elenco para o segundo semestre. A prioridade é renovar o contrato do experiente meia Silas, de 35 anos, que foi um dos líderes do time durante a disputa do Campeonato Paulista. O jogador segue de férias e aguarda a proposta do Rio Branco, para decidir se permanece em Americana. A diretoria trabalha também para garantir a permanência do técnico Zé Teodoro, que estaria também nos planos do Guarani. A intenção da diretoria é manter o máximo de jogadores para o clube disputar um grande Campeonato Brasileiro. O clube ainda não sabe se irá disputar a Série B ou C do Campeonato Brasileiro e ainda aguarda o convite da CBF. Alguns jogadores dificilmente ficam no clube. São os casos do meio-campista Rafael, do meia Anaílson e do goleiro Gustavo, que estariam sendo sondados por vários clubes. Enquanto isso, um problema pode levar a equipe a ser investigada pela CPI da Nike. Tudo por causa de uma troca de um cheque de US$ 50 mil referente à venda do meia Sinha ao empresário Vanderlei Hudson Silva, junto a um doleiro. O dinheiro foi lançado na contabilidade do clube em outubro de 1999, mas o saque só aconteceu no ano passado. Como resta pouco tempo para a conclusão da CPI, que vai acontecer até o final do mês, o clube espera escapar ileso desta investigação.