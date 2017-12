Rio Branco promete pagar atrasados Para escapar do rebaixamento no Campeonato Paulista, a diretoria do Rio Branco decidiu dar um passo básico, porém muito importante: acertar os salários atrasados. No acordo firmado entre diretoria e uma comissão, formada por alguns jogadores e funcionários, ficou estabelecido que o clube pagará dois salários por mês, até conseguir quitar os cinco meses de atraso. Para saldar os débitos, o time de Americana busca uma parceria. A WDS Sport´s Marketing, que havia sido descartada pelo clube pouco antes da estréia no Campeonato Paulista, é o principal nome. Representantes da empresa estiveram no estádio Décio Vitta na quarta-feira e continuam atrás de investidores. Dentro de campo, o técnico Júlio Espinosa luta para achar a formação ideal. Para o jogo contra o Juventus, domingo, em Americana, o treinador não poderá contar com os zagueiros Gilmar Lima e Luís Carlos, além do lateral-direito Arlindo Maracanã que estão machucados.