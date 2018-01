Rio Branco pronto para sábado Sem fazer mistério, o Rio Branco já está definido para o jogo decisivo contra o Palmeiras, no próximo sábado, às 18 horas, em Americana. O técnico Ademir Fonseca coloca em campo os mesmos jogadores que perderam para o Ituano na rodada passada, por 3 a 2, em Itu. Para evitar surpresas, o treinador e seu auxiliar, César Xavier, vão assistir o jogo entre Ponte Preta e Palmeiras, hoje à noite, em Campinas. O Rio Branco depende de uma vitória simples para se garantir na fase final por índice técnico. Tem oito pontos e caso vença o Palmeiras chegará aos 11 pontos dentro do Grupo 1. O time vai continuar no arrojado esquema 4-3-3, com o veterano Macedo, bicampeão mundial pelo são Paulo, sendo um dos atacantes. Os ingressos já começaram a ser vendidos em Americana e a expectativa é de bom público.