Rio Branco quer Eduardo Marques A contratação do meia Eduardo Marques, do Santos, é prioridade no Rio Branco de Americana, que inicia no dia 20 de janeiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a disputa da Série A-1 do Campeonato Paulista. O jogador esteve emprestado ao Guarani durante o segundo semestre de 2001, mas retornou à Vila Belmiro no final da temporada. "Ele é um jogador habilidoso e sabe marcar gols", elogiou o técnico Zé Teodoro, que pediu também para a diretoria do clube a contratação de outro jogador do Santos, o lateral-direito Valdir. Enquanto não traz os reforços, os dirigentes do Rio Branco trabalham na renovação dos contratos de alguns atletas, como é o caso de Marcão e Edinho, que assinaram seus novos vínculos nesta sexta-feira.