Rio Branco quer surpreender Palmeiras O técnico do Rio Branco, Ademir Fonseca, prepara uma surpresa para o jogo decisivo contra o Palmeiras, neste sábado, em Americana. Desde o início da semana ele tem afirmado que vai jogar com três atacantes, mas o treinador testou nos últimos coletivos a formação com o meia Jéferson no lugar do atacante Ademir. Desta forma, ele pode trocar o esquema 4-3-3 pelo tradicional 4-4-2. Escondendo a mudança, Ademir só avisa que vai ter surpresa. "Vamos ter surpresa para esse jogo", prometeu. Para se classificar, basta vencer o Palmeiras. Assim o time do interior chegaria aos 11 pontos, ficando com a segunda vaga do grupo 1 ou com uma vaga pelo índice técnico. Um empate dá a vaga ao time da Capital. A diretoria do Rio Branco espera mais de 10 mil torcedores no Estádio "Décio Vitta". Para tanto, a Polícia Militar vai escalar 150 soldados, dentro e fora do estádio, além da cavalaria, canil e um helicóptero.