Rio Branco reduz ritmo dos treinos A partir de agora, o Rio Branco vai diminuir o ritmo dos treinamentos e reunir forças para o clássico regional contra o União Barbarense, domingo, em Americana. A partida é de vital importância para as pretensões do Rio Branco no Campeonato Paulista da Série A-1 e, por isso, o técnico Zé Teodoro quer todos os jogadores descansados. A terceira colocação no campeonato, com 20 pontos, rendeu também muito desgaste ao elenco. Tanto que nos últimos dois jogos, o time perdeu para a Portuguesa Santista e também para a Portuguesa de Desportos, deixando o treinador preocupado. Por isso, Zé Teodoro já adiantou que a carga dos treinamentos será reduzida. A tática é juntar forças e mostrar um bom futebol domingo, aproveitando, inclusive, o fato de jogar em casa contra o rival. "Nosso campo é grande e temos que aproveitar isso. Ne ssa semana, estamos repetindo todo o trabalho que fizemos até agora, acertando posicionamento, aperfeiçoando finalizações e jogadas ensaiadas. Não podemos esquecer de nada", destacou. "A partir de agora, vamos reduzir os trabalhos porque quero um grupo d escansado. Revertemos vários resultados e isso provocou um grande desgaste no grupo", completou o treinador. O técnico também mostrou preocupação com o zagueiro Tiago, que torceu o tornozelo durante o treino. Apesar do susto, ele foi medicado e já garantiu que estará à disposição no clássico. "Ninguém quer ficar de fora deste jogo, que é tradicional e cheio de emoções", revelou Zé Teodoro. O meia Silas passou pelos exames médicos e está liberado para jogar. O volante Rafael continua sendo poupado dos treinos, porque não se recuperou das dores na coxa esquerda. "Treinarei na sexta-feira, não existe problemas para o jogo", avisou o jogador, confiante. O 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior já informou que 160 policiais estarão trabalhando no clássico regional. Os PMs terão apoio também do canil, da cavalaria e do grupo aéreo, sendo o maior efetivo usado até agora em Americana. A rivalidade deve levar perto de 10 mil torcedores ao estádio Décio Vitta.