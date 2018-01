Rio Branco se despede da A-1 com vitória sobre São Caetano Classificado para as semifinais do Paulistão, o São Caetano foi até Americana enfrentar o Rio Branco e encarou o jogo como um ?treino de luxo?, visando o confronto contra o São Paulo, neste fim de semana. E foi derrotado, por 3 a 2, para um time rebaixado e sem nenhuma motivação na competição. O resultado não mudou a posição das equipes. O Rio Branco terminou na vice-lanterna, com apenas 13 pontos e disputará a Série A-2 no próximo ano. O São Caetano ficou com a terceira colocação, com 36 pontos. Os visitantes até saíram na frente. Val Baiano marcou aos 30 minutos do primeiro tempo. Mas com um time inteiramente reserva, com exceção do goleiro Luiz, não conseguiu segurar o resultado. Adriano Sela, de falta, ainda no primeiro tempo, e Heraldo, por duas vezes na segunda etapa, viraram o jogo e garantiram uma vitória que nada valeu. Nos acréscimos, Marcelinho ainda fez o segundo do São Caetano. RIO BRANCO 3 X 2 SÃO CAETANO Rio Branco - Éder; Mateus, Josias e Rafael Leite; Adriano Sela (Heraldo), Rodrigo Pontes, Aroldo, Rossini e Rodrigo Batata; Vainer e Leandro Love (Rafael Chorão). Técnico: Cacau (interino). São Caetano - Luiz; Madson (Alan), Luis Maranhão, Rafael Muçamba e Cláudio; Galiardo, Marabá, Marcelo e Leandro Lima (Patrick); Marcelinho e Val Baiano (Júlio César). Técnico: Dorival Júnior. Gols - Val Baiano, aos 30, e Adriano Sella, aos 44 minutos do primeiro tempo; Heraldo, aos 20 e aos 36, e Marcelinho, aos 46 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Rafael Leite, Rodrigo Pontes, Rodrigo Batata, Mateus e Rossini (Rio Branco); Rafael Muçamba, Galiardo e Val Baiano (São Caetano). Árbitro - Otávio Corrêa da Silva. Renda - R$ 169,00. Público - 169 pagantes. Local - Estádio Décio Vita, em Americana (SP).