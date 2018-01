Rio Branco se fecha contra o Ituano Dois clubes tradicionais no interior paulista, Ituano e Rio Branco se enfrentam na primeira rodada do rebolo do Campeonato Paulista, neste sábado, às 16 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu. A briga é para não ser rebaixado para a Série A2. Com a vantagem de atuar em casa, o Ituano, atual campeão paulista, promete jogar no ataque, para tentar repetir a vitória contra o Rio Branco na primeira fase: 3 a 2. Por isso, o técnico Ademir Fonseca, do Rio Branco, pretende mudar o esquema 4-3-3 para o 4-4-2, reforçando a marcação. Assim, o atacante Ademir sairia do time para a entrada de Jéferson ou Émerson. No Ituano, Lima ganhou a vaga de Bruno na lateral-direita e o zagueiro Eduardo retorna ao time. O volante Pierre e o atacante Fernando Gaúcho, machucados, estão vetados pelos médicos.