Rio Branco se livra da repescagem O Rio Branco apenas empatou em 0 a 0 com a já rebaixada Internacional de Limeira na tarde deste domingo, no estádio Décio Vitta, em Americana, pela última rodada do Rebolo do Campeonato Paulista. Assim, o Rio Branco terminou na décima colocação do Rebolo, com apenas seis pontos, e escapou da Repescagem do Campeonato Paulista. A Internacional ficou na lanterna com apenas um ponto. O Rio Branco começou com maior posse de bola, enquanto a Inter explorava os contra-ataques. O time de Limeira ameaçou por três vezes o Rio Branco, com o atacante Waldson. Numa delas, acertou a trave. Ademir perdeu a melhor chance do jogo, aos 28 minutos, ao chutar para fora, de frente para o gol. No segundo tempo, o Rio Branco dominou, mas não conseguiu marcar, pelo nervosismo de seus atletas. Não mereceu melhor sorte e não pode reclamar de nada, porque poderia estar na Repescagem caso o Botafogo tivesse vencido o América, em São José do Rio Preto. Ficha Técnica Rio Branco: Gustavo; Germano (André), Gilmar Lima, Thiago e Bill; Rafael, Damon e Igor; Ademir, Espíndola (Émerson) e Macedo. Técnico: Ademir Fonseca. Internacional: André; Bruno, Rogério, Reginaldo e Fabiano Ferre (João Paulo); André Gueller, Almeida (Mineiro), Bob e Ferreira (Maranhão); Artur e Waldson. Técnico: Vica. Árbitro: Marcelo Rogério. Cartão amarelo: Gustavo, Gilmar Lima, Bill, Damon, Reginaldo e Fabiano Ferri. Local: Estádio Décio Vitta