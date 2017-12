Rio Branco se reabilita na Serie A1 O Rio Branco aproveitou o fato de atuar em seu campo para se reabilitar dentro do Campeonato Paulista da Série A1, ao vencer a Internacional, por 3 a 2, numa grande virada, neste sábado à noite, em Americana. A vitória deixou o Rio Branco com 21 pontos, enquanto a Internacional, que vinha de três vitórias consecutivas, permanece com 16 pontos, na antepenúltima posição. Mas a Inter começou num ritmo alucinante, marcando dois gols com Brenner aos 3 e com Calil aos 11 minutos. A reação do time da casa só aconteceu no segundo tempo, depois de uma dura do técnico Nicanor de Carvalho no vestiário. Alberto diminuiu aos 14 minutos, enquanto o atacante Genilson empatou aos 16 e fez o gol da vitória aos 36 minutos.