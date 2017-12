Rio Branco se recupera no Paulistão O Rio Branco venceu o Botafogo, por 3 a 0, neste domingo pela manhã, no Estádio Décio Vitta, em Americana, se recuperando dentro do Campeonato Paulista da Série A1. Com a vitória, o time de Americana chegou aos 18 pontos, enquanto o Botafogo permanece com 15 pontos na estréia do técnico José Galli Neto. Esta é a primeira rodada do returno. A vitória e a boa atuação do Rio Branco serviram para atenuar a derrota para o rival União Barbarense, por 5 a 3, na última rodada. Apesar do domínio em campo, o time da casa só abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo, com uma cabeçada de Alberto, após cruzamento do setor direito do ataque. No segundo tempo, Igor fez um golaço logo aos seis minutos. Ele avançou pelo lado direito, entrou na grande área, deu um corte em Henrique Jorge e outro em Lico antes de completar com a perna esquerda. O terceiro gol saiu aos 19 minutos, quando Jorginho lançou Alberto pelo lado esquerdo e este cruzou forte para o estreante Genilson completar ao esticar a perna direita. A vitória poderia ser ainda por mais gols, mesmo porque o Botafogo não esboçou nenhuma reação. Este é a nona partida sem vitória do time de Ribeirão Preto, sete delas pelo Paulistão, e duas diante do Sport Recife, pela Copa do Brasil.