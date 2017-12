Rio Branco sofre, mas vence a primeira Aproveitando a chance de atuar em casa, no estádio Décio Vitta, em Americana, o Rio Branco conquistou seus primeiros três pontos no Campeonato Paulista ao vencer o Juventus por 1 a 0, neste domingo à tarde. O gol solitário do volante Rafael deixou o time na sétima colocação da competição, com três pontos, enquanto o Juventus, também com três, é o oitavo do Grupo 1. O primeiro tempo foi caracterizado pela marcação pesada, principalmente por parte do Juventus, armado pelo técnico Marco Brida com apenas um atacante. A única boa chance do time da casa saiu dos pés de Tiago Ribeiro, aos 15 minutos, mas o atacante não so ube aproveitar. No segundo tempo, mostrando muita disposição, o Rio Branco chegou o gol da vitória. O volante Rafael cobrou falta aos 15 minutos e converteu. Aos 30 minutos o meia Rivaldo, do Rio Branco, foi expulso, o que fez com que o técnico Júlio Espinosa recuasse sua equipe até o apito final. Seu próximo jogo será contra o Atlético, em Sorocaba, dia 15. O Juventus enfrenta a Ponte, quarta-feira, e o Barbarense, sábado, ambos na Rua Javari, na capital.