Rio Branco-SP vence nos acréscimos O Rio Branco-SP garantiu uma estréia com vitória na Copa São Paulo de Juniores ao vencer o Flamengo-PI, por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira, pelo Grupo M, no Estádio Décio Vitta, em Americana. Daniel marcou os dois gols do Tigre, sendo o último aos 47 minutos do segundo tempo. Após um primeiro tempo truncado, que terminou com a expulsão do zagueiro Paulão, do Rio Branco, o time de Americana abriu o placar aos 10 minutos com Daniel, cobrando pênalti. O Flamengo-PI ainda reagiu cinco minutos mais tarde, com um chute de Marcelinho da entrada da área. Logo após o gol, o time do Piauí perdeu Zuza, expulso, e ainda ficaria mais tarde sem Marcelinho e Ricardo, que também receberam o cartão vermelho. Com isso, o Rio Branco se aproveitou e aos 47 minutos do segundo tempo Daniel definiu o placar. O curioso é que aos 49 minutos, o time paulista ainda teve mais um pênalti, mas Vítor chutou nas mãos do goleiro Tardelli.