Rio Branco: técnico tem várias dúvidas O técnico Zé Teodoro, do Rio Branco, resolveu apenas um problema no time, definindo a entrada de Sérgio Lobo no ataque. As dúvidas, porém, continuam atormentando a cabeça do treinador para o duelo decisivo contra a desesperada Internacional, domingo, em Americana, pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A-1. Lobo vai substituir o atacante Anaílson, que está suspenso, mas ainda não sabe com quem vai formar a dupla de ataque. Marcus Vinícius, Alex e Wilton Goiano estão disputando treino-a-treino a vaga de titular e prometem dar trabalho para a escolha final de Zé Teodoro. Na defesa, Gilmar Lima e Maxsandro também brigam pela preferência do treinador. "Até o final da semana, vou definir entre o Gilmar Lima e o Maxsandro na defesa, assim também como no ataque, entre Marcus Vinícius e Wilton Goiano. Quero testar também o Alex na posição, que é um meia rápido e que conduz bem a bola, lembrando até mesmo o estilo do Anaílson", destacou Zé Teodoro. O que o técnico mais quer é surpreender os dois próximos adversários, principalmente o time de Limeira, que deve jogar no ataque, já que precisa da vitória para escapar do rebaixamento. "A Inter vem para não perder, mas nós também vamos jogar em busca do s três pontos. Mesmo assim, temos de ter cuidado, não podemos sair de qualquer jeito para o ataque. Isso não adianta, é preciso ter calma e inteligência", completou. Como é um jogo decisivo, o Rio Branco espera contar com o apoio da torcida. Os ingressos para o confronto com a Inter começaram a ser vendidos na quarta-feira e a procura, segundo a administração do clube, é boa. A comercialização está sendo feita no est ádio Décio Vitta e em vários pontos de venda espalhados pela cidade. O time de Americana tem 23 pontos e ocupa a quarta colocação na classificação geral. Além deste duelo, ainda terá pela frente a Ponte Preta, na última rodada, novamente em Americana.