Rio Branco tenta fugir da crise contra o Bragantino O Rio Branco recebe o Bragantino, neste domingo, às 17 horas, no Estádio Décio Vitta, em Americana, com a obrigação de vencer para somar seus primeiros pontos dentro do Campeonato Paulista. Acumulando três derrotas, os anfitriões foram superados nas três primeiras rodadas. Apesar de contar com o apoio da diretoria, uma nova derrota pode custar o emprego do técnico Zé Teodoro. Antes do início do campeonato, ele traçou a meta de vencer todos os jogos dentro de casa, mas perdeu na estréia para o Palmeiras. Como era time grande, o treinador considerou a derrota como ?não catastrófica?. O treinador já declarou várias vezes que confia no elenco e que o time não será rebaixado sob o seu comando. Para este jogo, visando ganhar poder ofensivo, Zé Teodoro vai colocar o meia Rodrigo Batata na vaga do volante Fábio Baiano, que participou da derrota para o Ituano, por 1 a 0, em Itu. No Bragantino, o zagueiro Luiz Henrique, que reclamou ao ser substituído na derrota para o Santos, está fora. Ele discutiu com o técnico Marcelo Veiga no treino de sexta-feira. No seu lugar entra o lateral-esquerdo Nilton, sendo mantido o esquema 3-5-2. Ficha técnica: Rio Branco x Bragantino Rio Branco - Adir; Edson Mendes, Paulão, Naílton e Vainer; Rodrigo Pontes, Felipe, Fernando e Rodrigo Batata; Leandro Love e Alê Menezes. Técnico: Zé Teodoro. Bragantino - Felipe; Cris, Zelão e Thiago Vieira; Júlio César, Somália, Mário, Moradei e Nilton; Alex Afonso e Éverton. Técnico: Marcelo Veiga. Árbitro - Guilherme Cereta de Lima. Horário - 17 horas. Local - Estádio Décio Vitta, em Americana (SP).