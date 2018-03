Rio Branco tentará manter treinador Pensar no futuro. É este o pensamento do Rio Branco depois da derrota para a Ponte Preta, no último sábado, que acabou com o sonho da classificação inédita da equipe para as semifinais do Paulistão. Nesta quarta-feira a diretoria se reúne para decidir a permanência do técnico Zé Teodoro. O time quer fazer um grande papel no segundo semestre, onde deve disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar da eliminação, Zé Teodoro realizou um grande trabalho neste Paulistão. O Rio Branco ainda revelou grandes jogadores como o meio-campo Rafael, o goleiro Gustavo e o meia Anaílson, que já vêm sendo assediados pelos grandes clubes. "Ainda não fui procurado e, por enquanto, continuo sendo atleta do Rio Branco. Se tiver que ficar aqui, vou continuar procurando honrar a camisa do clube", comentou Rafael.