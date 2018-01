Rio Branco terá esquema ofensivo O Rio Branco já está em concentração total para o jogo de sábado, em casa, contra a Ponte Preta pela Série A1 do Campeonato Paulista. Afinal, como a partida foi antecipada, a programação também mudou. "Fomos pegos de surpresa, mas não devemos ficar nos preocupando com isso. Temos que acatar a decisão que veio da Federação Paulista de Futebol e pensar na vitória para garantir a classificação", assegura o técnico Zé Teodoro. Para vencer, Zé Teodoro pretende armar um time ofensivo. Mas isso não significa que irá colocar em campo vários atacantes. "Estou analisando as opções e devo definir no dia da partida. Posso colocar três atacantes ou mexer no meio-campo", diz o treinador. As mudanças mais significativas devem acontecer na defesa. O experiente Júlio César, que falhou no último final de semana contra a Inter de Limeira, pode perder a posição para Maxsandro. E o lateral-esquerdo Marcinho pode perder a posição para o volante Djair, o que reforçaria o meio-campo da equipe, já que Zé Teodoro costuma utilizar o 3-5-2. Os ingressos para o jogo serão vendidos a partir de amanhã e irão até a manhã de sábado. No horário da partida não haverá venda de ingressos. O preço é de R$ 5 e quem comprar ganhará outro gratuitamente. A expectativa é que mais de 10 mil torcedores assistam a partida.