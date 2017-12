Rio Branco traz atacante de volta O atacante Alberto, que teve uma passagem pelo Palmeiras, está de volta ao Rio Branco. Ele retorna ao clube que o projetou, em 2000, quando formava dupla com o centroavante Marcus Vinícius. Neste segundo semestre, Alberto disputou o Campeonato Brasileiro pelo Botafogo-SP e já se apresentou em Americana na tarde desta quinta-feira. Outro reforço pretendido pelo Rio Branco, o atacante Reinaldo, que disputou o Brasileiro pelo Gama, recusou a proposta do clube de Americana e acertou contrato com o América de São José do Rio Preto. O veterano atacante Zinho, ex-Portuguesa e São Caetano, está se recuperando de um contusão no joelho no estádio Décio Vitta, em Americana. Ele se contundiu no segundo semestre, quando defendia o Goiás no Campeonato Brasileiro, mas está quase recuperado. Por isso, aos 36 anos, tem chance de assinar contrato com o Rio Branco. Agora, a prioridade no Rio Branco é a renovação de contrato do meia Silas, que é pretendido pelo Americano-RJ para a disputa do Torneio Rio-São Paulo.