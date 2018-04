Rio Branco traz lateral do Figueirense O Rio Branco de Americana contratou nesta segunda-feira, por empréstimo, o lateral-esquerdo Vanin, que foi vice-campeão da Série B pelo Figueirense. O jogador foi emprestado por seis meses e se apresenta ao técnico Zé Teodoro nesta terça-feira cedo para disputar o Campeonato Paulista da Série A-1. Vanin tem 27 anos, começou a carreira no Cori-Sabá, do Piauí, transferindo-se para o Moto Clube, do Maranhão. De lá foi para o Atlético Paranaense junto com o atacante Cléber, atual destaque do Furacão, campeão brasileiro de 2001. Atuou emprestado junto ao Fluminense e Figueirense, mas ainda tem vínculo com o time do Paraná. Outro jogador que pode reforçar o Rio Branco no Paulistão é o zagueiro Carlinhos, revelado pelo Guarani, que atuou na terceira divisão da Alemanha e disputou o Brasileirão pelo Bahia. O seu passe ainda está vinculado ao Figueirense. O diretor Armindo Borelli confirmou também que pretende contratar um lateral-direito, mas não revelou o nome do possível reforço. O Rio Branco estreou no Paulistão perdendo para o Botafogo, por 3 a 1, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Vai tentar a recuperação, nesta quarta-feira, contra o América, às 20h30, no estádio "Décio Vitta", em Americana.