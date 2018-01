Rio Branco vai buscar vaga em Itu O sonho da classificação poderá se concretizar para o Rio Branco, neste domingo, quando enfrentará o Ituano, em Itu, às 16 horas, pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A1. Após a boa vitória sobre o Guarani, por 3 a 0, na quinta-feira, o time de Americana só depende de suas forças para continuar na briga pela vaga. O atual campeão paulista, que não têm mais chances de classificação, se prepara para a disputa do rebolo e esquece o sonho do bicampeonato. O Rio Branco tem nove pontos e ocupa a terceira posição no Grupo 1. O time é formado por bons jogadores e conta com uma boa esquematização tática. Venceu dois jogos em casa e empatou dois fora. O técnico Ademir Fonseca, que conquistou o título paulista ano passado, dirigindo o Ituano, enfrentará seu ex-time pela primeira vez. "Tenho muitos amigos lá e muita gratidão. Vamos entrar para ganhar, respeitando o adversário", disse o treinador, que não terá nenhum desfalque. Ademir, após cumprir suspensão, deve retornar ao ataque no lugar de Marcelo Carioca. Fica mantido o 4-3-3. No Ituano, o desânimo é total diante da impossibilidade de conquistar o bicampeonato paulista, agora com a participação dos times grandes. Os dois desfalques do técnico Ruy Scarpino estão no meio-campo: o volante Everaldo recebeu o terceiro amarelo, enquanto Pierre foi expulso na derrota diante do Palmeiras por 2 a 1, no Parque Antártica, na quinta-feira. Careca e Flavinho são os prováveis substitutos, mas Scarpino ainda não definiu o time. "Contra o Palmeiras, tivemos chances de estar na frente do marcador, mas nos faltou sorte."