Rio Branco vai distribuir ingressos Dependendo de suas próprias forças para chegar à segunda fase do Campeonato Paulista, o Rio Branco espera lotar o estádio Décio Vitta, domingo, quando o time enfrenta a Inter de Limeira. A expectativa da diretoria é que 14 mil pessoas compareçam ao estádio para ajudar o time a se recuperar no campeonato. O Rio Branco vem de duas derrotas seguidas fora de casa: Portuguesa Santista (2 a 1) e o São Caetano (1 a 0). O departamento de marketing do clube lançou uma campanha, onde a partir desta terça-feira estão sendo distribuídos cupons em alguns pontos da cidade que dão direito a um ingresso de graça. Apesar da derrota para o São Caetano, o clima é de tranqüilidade em Americana, porque todos estão cientes que o clube só depende de suas próprias forças para se classificar. O técnico Zé Teodoro é um dos mais otimistas e mostra que basta o time fazer a lição de casa para garantir a vaga. "Temos dois jogos em casa e a obrigação de vencer é nossa. Os jogadores sabem que jogando em casa temos que alcançar o resultado positivo", disse Zé Teodoro. Depois da Inter de Limeira, o Rio Branco enfrenta a líder Ponte Preta, na última rodada do Paulistão. O clube está na quarta colocação do campeonato, somando os mesmos 23 pontos de Corinthians e Santos, mas perdendo nos critérios de desempates.