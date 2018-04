Rio Branco vence América na Série C O Rio Branco conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C, neste sábado à tarde, ao bater o América, por 2 a 0, no estádio Décio Vitta, em Americana. O resultado deixou o time na liderança provisória do Grupo 14, com seis pontos, após quatro jogos. O time de São José do Rio preto é o lanterna, com apenas dois pontos e praticamente fora da outra fase que reunirá apenas os dois primeiros colocados de cada grupo. Neste domingo, pelo mesmo Grupo 14, jogam outros dois clubes paulistas, em Santa Bárbara d´Oeste: União Barbarense, vice-líder com cinco pontos, e União São João, terceiro colocado com três pontos.