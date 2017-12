Rio Branco vence de virada em Sorocaba O Rio Branco conseguiu uma importante vitória fora de casa, ao superar o Atlético Sorocaba por 2 a 1, de virada, neste domingo à tarde, no estádio Valter Ribeiro. O time de Americana saltou da lanterna para a quarta colocação do grupo 1 do Campeonato Paulista. Agora, soma 6 pontos, um a mais do que a equipe sorocabana, que ocupa a 8ª colocação. O Sorocaba entrou em campo pressionado, depois do empate sem gols com a Portuguesa Santista na rodada passada. E foi ao ataque. Logo aos 6 minutos, Luciano Henrique sofreu pênalti cometido por Almir. Ele próprio bateu e marcou 1 a 0 para o time da casa. O Rio Branco começou a reagir aos 26 minutos, quando Paquito empatou a partida, cabeceando para o gol de Uanderson. No segundo tempo, aos 6, o meia Rafael anotou o segundo gol do time de Americana, após boa jogada com Wilton Goiano. Essa foi a segunda vitória do Rio Branco, que enfrenta a Portuguesa Santista no próximo sábado, no estádio Ulrico Mursa. No mesmo dia, o Atlético de Sorocaba vai até o Morumbi para jogaro contra o São Paulo.