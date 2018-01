Rio Branco vence e elimina o Paraná O Paraná se despediu do Campeonato Paranaense ao perder neste domingo, por 1 a 0, para o Rio Branco, em Paranaguá. A equipe desperdiçou um pênalti no início do segundo tempo e levou o gol aos 24 minutos, em um chute de longa distância de Rogério. Com seis pontos na tabela, o clube da capital luta agora para não ser rebaixado. Ele está ameaçado pela Portuguesa, com quatro e o Cascavel com cinco pontos. O Rio Branco, com nove, entrou na zona de classificação. Outros jogos da rodada: Malutrom 1 x 1 Prudentópolis, União 0 x 1 Paranavaí, Maringá 3 x 6 Iraty, Francisco Beltrão 2 x 2 Londrina e Roma 0 x 1 Cascavel. Ficha Técnica: Rio Branco: Rodrigo; Márcio, Romeu, Nivaldo e Herminho; César Gaúcho, Ninho, Rogério (Baiano) e Lau; Ratinho e Marcelo (Negresco). Técnico: Nedo Xavier. Paraná Clube: Darci; Fernando Lombardi, Roberto e Ageu (Weligton); William, Goiano, Emersom, Marquinhos (Edvaldo) e Everton; Waldir e Dauri. Técnico: Caio Júnior. Gol: Rogério aos 24 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Francisco Carlos Xavier. Cartão amarelo: Marcelo, Waldir, Ageu e Márcio. Cartão vermelho: Lau e Goiano. Local: Estádio Nelson Medrado Dias.