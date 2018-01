Rio Branco vence e fica em segundo O Rio Branco venceu o União Barbarense por 2 a 0 neste domingo em Americana e voltou a ser o vice-líder do Campeonato Paulista da Série A1, agora com 23 pontos. O Barbarense, com apenas 12 pontos, está praticamente rebaixado para a Série A-2. Mostrando um grande futebol, a equipe de Americana mereceu o resultado. No primeiro tempo o Rio Branco esteve melhor no começo, partindo para cima e tentando abrir o placar rapidamente. Mas, apesar das boas tabelas entre Anaílson, Marcinho e Marcus Vinícius, o time da casa não conseguia concluir. Depois disso, o União equilibrou a partida, marcando bem no meio-campo e tentando sair nos contra-ataques. Porém, o atacante Mauro, isolado, não conseguia levar sozinho o time para frente. A ansiedade da torcida do Rio Branco, que ocupava todo o seu espaço no estádio Décio Vitta, estava ansiosa, mas o gol saiu ainda no primeiro tempo. Foi aos 41 minutos. O meia Anaílson recebeu a bola na linha de fundo e cruzou perfeitamente para o atacante Marcus Vinícius, que só cabeceou para o gol, sem chances para o goleiro Marcos. No segundo tempo, mesmo com um a menos, o Rio Branco não se intimidou e continuou a jogar para frente. O time de Americana criou várias chances de marcar, mas errava nas finalizações. Já o União Barbarense, nos poucos contra-ataques que chegava, parava no goleiro Gustavo. A melhor chance de gol saiu aos 39 minutos do segundo tempo, quando o atacante Sérgio Lobo, que entrou no lugar de Anaílson, teve quatro chances de marcar, mas o goleiro Marcos conseguiu fazer a defesa. Porém, o destino estava favorável ao jogador. Aos 44 minutos o volante Rafael cobrou a falta, a bola bateu na trave e o mesmo Sérgio Lobo só tocou para o gol.