Rio Branco vence Inter nos pênaltis O Rio Branco empatou neste domingo em 1 a 1 com a Inter de Limeira e desperdiçou a chance de garantir a vaga na fase decisiva do Campeonato Paulista da Série A-1. Mesmo garantindo o ponto extra nos pênaltis ao vencer por 6 a 5, o Rio Branco ainda depende de três pontos para chegar às semifinais. O Rio branco tem 25 pontos e depende, agora, de seu último jogo, contra a Ponte Preta, domingo, em Americana. A Internacional chegou aos 15 pontos e ainda continua ameaçada pelo rebaixamento. Seu último jogo será contra a Matonense, em Limeira. O primeiro tempo da partida foi todo da Inter de Limeira. Mesmo jogando fora de casa, a equipe de Limeira partiu para cima porque precisava da vitória para escapar do rebaixamento. Já o Rio Branco, assustado, mostrava um certo nervosismo. Mesmo com todo este domínio, a melhor chance no primeiro tempo foi do time da casa. Num lançamento para a direita, o lateral Alexandre Chagas entrou sozinho na linha de fundo e na hora de cruzar acabou chutando fraco, facilitando a defesa do goleiro Nílson. No segundo tempo a história se repetiu mas os gols saíram. A Inter abriu o placar aos 13 minutos com o atacante Lúcio, se aproveitando de uma falha do zagueiro Júlio César. A festa não durou dois minutos. Logo no primeiro ataque o Rio Branco empatou com o atacante Marcus Vinícius, mostrando oportunismo ao se antecipar à defesa adversária. Nas cobranças de pênaltis, o Rio Branco levou a melhor ao vencer por 6 a 5. Agora, para se classificar, a equipe de Americana precisa vencer a Ponte Preta em casa na última rodada por qualquer placar. Já a Inter, para escapar do rebaixamento, só depende de uma vitória sobre a Matonense em casa.