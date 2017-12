Rio Branco vence na Copa Mauro Ramos O Rio Branco venceu a Matonense, por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, no estádio Décio Vitta, em Americana, completando a segunda rodada da Copa Mauro Ramos. Com o resultado, o Rio Branco assumiu a liderança do Grupo 2 com seis pontos, enquanto a Matonense permaneceu na lanterna com zero. O único gol do jogo foi marcado por Lucas, cobrando pênalti, aos 16 minutos do segundo tempo, cobrando pênalti. Na verdade, o Rio Branco poupou seus titulares para enfrentar o Marília, domingo, pelo jogo de volta da terceira fase da Série C do Brasileiro. No primeiro confronto, o Rio Branco perdeu por 2 a 0.