Rio Branco vence União de virada O Rio Branco conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista - derrotou o União São João de Araras por 3 a 1, de virada, neste sábado à noite, em Americana. Agora o Rio Branco soma quatro pontos, um a mais que o União. A terceira rodada do Paulistão será completada neste domingo com mais cinco jogos. O União foi escalado para explorar os contra-ataques. E ganhou moral para desenvolver seu plano de jogo com a abertura de placar, logo aos 5 minutos, quando o veterano Pintado acertou um chute forte e com efeito de fora da grande área. O Rio Branco sentiu o golpe, se precipitando tanto nos passes como nas finalizações. Apesar dos erros e do nervosismo, o time da casa empatou aos 45 minutos, quando Alberto aproveitou, de cabeça, o escanteio cobrado por Marcinho. O goleiro Bruno não voltou dos vestiários após o intervalo. Ele sentiu tonturas e dores na cabeça por causa de um choque com o meia Jorginho. Em seu lugar entrou Gilson, que não teve muito tempo para se aquecer. O Rio Branco fez o segundo gol com uma cobrança de falta de Igor, aos 5 minutos, que passou a barreira e atingiu o ângulo esquerdo do goleiro. O placar foi ampliado aos 16 minutos, numa lance semelhante ao primeiro gol. Igor cobrou o escanteio pelo lado direito, e Donizete cabeceou sozinho. O técnico Play Freitas ainda tentou mudar o time para forçar uma reação, mas o seu ataque foi pouco objetivo.