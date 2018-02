Rio Claro apresenta Paulo César Catanoce como novo técnico Um dia após ser surpreendido pela saída do técnico Márcio Araújo, que se transferiu para o Guaratinguetá, a diretoria do Rio Claro anunciou o acerto com Paulo César Catanoce, que comandará o time nas últimas seis rodadas Paulistão com a missão de escapar do rebaixamento à Série A-2. Segundo Esdras Silvestre Costa, diretor da empresa New Time, que administra o futebol do time rio-clarense, a escolha foi feita de ?forma democrática?. O nome surgiu da direção do clube e acabou referendado por uma comissão de jogadores. Este ano, PC Catanoce dirigiu o Botafogo, time da A-2 Paulista. Recentemente, o treinador passou pelo União Barbarense, da Série A-3, onde ficou apenas duas semanas. Esta será sua primeira chance num time da elite paulista. Ex-volante do Corinthians na década de 90, Catanoce virou técnico em 1998. Na carreira, já comandou vários clubes do interior paulista, como Garça, Flamengo (de Guarulhos), Vocem (de Assis), Lençoense, Barretos, Linense, XV de Piracicaba e Taquaritinga.