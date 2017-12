Rio Claro busca a liderança da B2 O vice-líder Rio Claro busca neste sábado a liderança do Campeonato Paulista da Série B2 - a quinta divisão estadual. O time enfrenta o Lençoense, que está na 10ª posição, e quer ultrapassar o Primavera, o líder da competição. Na outra partida da rodada programada para este sábado, o Guaratinguetá, em 6º lugar, vai ao Guarujá enfrentar o time da casa. O Guará terá a estréia do técnico Edson Boaro, ex-lateral do Corinthians e da seleção brasileira, que chegou ao clube para substituir Alberto Veras. A rodada da Série B2 será completada no domingo, com mais seis jogos: Santa Ritense x São Bernardo, Palmeirinha x Radium, Ecus x Primavera, Monte Azul x Santacruzense, Jalesense x Linense e Capivariano x Penapolense. Classificação: 1) Primavera - 26 pontos 2) Rio Claro - 25 3) Santa Ritense - 21 4) Monte Azul - 21 5) Linense - 19 6) Guaratinguetá - 16 7) Guarujá - 16 8) Santacruzense - 14 9) Penapolense - 13 10) Lençoense - 12 11) Capivariano - 11 12) Ecus - 10 13) Jalesense - 9 14) Palmeirinha - 9 15) Radium - 6 16) São Bernardo - 1