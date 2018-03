Rio Claro busca liderança na Série B2 O Rio Claro recebe o Guarujá, neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série B-2. Na segunda colocação da competição, com 13 pontos, o Rio Claro tenta ultrapassar o líder Primavera, que tem 15 e joga só domingo. Já a equipe do litoral paulista está em 8º lugar, com 7 pontos. Confira os jogos de domingo: Guaratinguetá x Primavera; Linense x Lençoense; Radium x Santacruzense; Penapolense x São Bernardo; Capivariano x Santa Ritense; Palmeirinha x Monte Azul e Ecus x Jalesense.