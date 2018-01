Rio Claro carimba faixas do Primavera O Campeonato Paulista da Série B-2, quinta divisão, terminou neste domingo. Em Indaiatuba, o campeão Primavera, teve suas faixas carimbadas pelo vice Rio Claro, que venceu por 2 a 1. Os dois clubes já tinham garantido o acesso para a Série B-1 na próxima temporada. Este jogo de festa foi realizado pela manhã com muita festa por parte dos torcedores locais, que homenagearam os campeões. Os troféus foram entregues aos dois clubes no final do jogo, debaixo de um grande show pirotécnico. A Rede Vida transmitiu o jogo para todo o Brasil. A rodada serviu, na verdade, para definir os primeiros cinco colocados que ainda têm esperança de subir para a B-1, dentro da reformulação prevista pela Federação Paulista. Santaritense e Guaratinguetá terminaram empatados com 54 pontos. O time de Santa Rita é terceiro colocado pelo número de vitórias - 15 contra 14. A quinta posição ficou com o Linense, que chegou aos 52 pontos. Os resultados foram considerados normais. Como curiosidade o São Bernardo, no ABC, perdeu para o Monte Azul, por 1 a 0, passando toda a competição sem vencer nenhum adversário. O time já estava rebaixado, juntamente com o Santacruzense que tinha sido eliminado por não pagar taxas junto à FPF. Três times não atuaram. A Santa Ritense, que no último domingo cumpriu os 28 jogos determinados pela tabela. Na quinta-feira Penapolense x Palmeirinha abriram a última rodada empatando por 0 a 0. Na decisão do ponto extra nos pênaltis, o Palmeirinha venceu por 8 a 7. Resultados da rodada - Radium 2 x 3 Capivariano, Lençoense 2 x 1 Ecus, São Bernardo 0 x 1 Monte Azul, Guaratinguetá 4 x 0 Jalesense, Primavera 1 x 2 Rio Claro e Linense 2 x 0 Guarujá. Classificação: 1) Primavera 66 pontos; 2) Rio Claro 58; 3) Santa Ritense e Guaratinguetá 54; 5) Linense 52; 6) Monte Azul 51; 7) Lençoense 45; 8) Penapolense 37; 9) Capivariano 35; 10) Palmeirinha e Ecus 33; 12) Guarujá 29; 13) Jalesense 25; 14) Radium 16 e 15) São Bernardo 2.