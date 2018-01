Rio Claro e América avançam na Copa Estado Rio Claro e América assumiram a vice-liderança dos Grupos 2 e 3, respectivamente, da Copa Estado de São Paulo, neste sábado à tarde, pela antepenúltima rodada. Os dois times venceram seus adversários e permaneceram na briga por uma vaga à próxima fase. No Estádio Augusto Schimidt Filho, o Rio Claro bateu o XV de Piracicaba, por 2 a 1. Com isso, somou seu 32º ponto. O XV, com 27, segue na sexta posição. Em Bauru, no Estádio Alfredo Castilho, o América venceu o Noroeste por 1 a 0. Assim, o time de São José do Rio Preto chega ao 31º ponto e fica temporariamente na segunda posição, já que o Olímpia joga domingo. No Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, Rio Preto e Araçatuba empataram por 2 a 2. O resultado deixou o AEA mais distante da classificação, pois fica na quarta colocação, com 32 pontos. O eliminado Rio Preto tem 16 pontos, na sétima posição. Outros dois jogos completaram a rodada de sábado. Em Taquaritinga (5), o time da casa perdeu para o Internacional de Bebedouro (17), por 1 a 0, pelo Grupo 4. Os dois times já estão eliminados. Na capital, pelo Grupo 1, o lanterna Nacional (10) perdeu par a o São Bento (26), por 1 a 0. Os dois times já estão eliminados, porque Santo André e Juventus garantiram as duas vagas.