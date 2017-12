Rio Claro é finalista da Copa FPF O Rio Claro garantiu sua presença na final da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) ao vencer o Grêmio Barueri por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Augusto Schmidt Filho, em Rio Claro. No primeiro jogo, na região da Grande São Paulo, o Barueri tinha vencido por 1 a 0, mas o Rio Claro devolveu o placar em dobro e agora espera o outro finalista que sairá do confronto entre Noroeste e Comercial. A temporada está sendo positiva para os rioclarenses, que no primeiro semestre conseguiram a promoção para a Série A-2 do Paulista e agora garantem, no mínimo, a vaga no Campeonato Brasileiro da Série C para 2006. O campeão da Copa FPF garantirá vaga na Copa do Brasil. A vitória foi merecida. Vieira abriu o placar, aos 42 minutos, numa cobrança de pênalti. Alan, de cabeça, completou aos 11 minutos da etapa final.