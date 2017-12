Rio Claro e Penapolense vencem na B2 Rio Claro e Penapolense venceram na abertura da 21ª rodada da Série B-2 do Campeonato Paulista, quinta divisão. Jogando em casa, o Guarujá teve dificuldades e perdeu para o Rio Claro, vice-líder do torneio, por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Cléber Souza, aos 40 minutos do segundo tempo, cobrando pênalti. Mais uma derrota para o Guarujá, que durante a semana foi penalizado pelo TJD com a perda de cinco pontos, pela escalação de jogador irregular. Em São Bernardo do Campo, o lanterna São Bernardo perdeu mais uma, desta vez para o Penapolense, que venceu por 3 a 2, com gols de Julinho, André Cunha e César. Os gols do São Bernardo foram marcados por Bruno. No domingo, seis jogos completam a rodada.