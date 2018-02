Rio Claro e São Bento empatam pelo Campeonato Paulista Com um final de jogo emocionante, com dois gols saindo nos acréscimos, Rio Claro e São Bento empataram, por 3 a 3, neste domingo, em Rio Claro, pela 14.ª rodada do Campeonato Paulista. O empate deixou os dois times ainda ameaçados pelo rebaixamento. O Rio Claro chegou aos 12 pontos, ocupando a 16.ª posição. O São Bento está na 15.ª colocação, com um ponto a mais. O jogo também começou quente. Logo aos cinco minutos, Daniel Rossi, de cabeça, abriu o placar para os donos da casa, que estrearam o técnico Paulo César Catanoce no lugar de Márcio Araújo. O São Bento decidiu atacar, para tentar reverter o placar. E conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Everton, aos 33, e Roberto Santos, aos 41, marcaram os dois gols do time de Sorocaba. No começo do segundo tempo, Anderson Carvalho empatou, após finalização precisa de cabeça. O empate parecia definitivo, até que Élton Calé, o Beijoqueiro, fez o terceiro do time da casa, aos 45 minutos. Ele comemorou muito e até beijou as redes. O São Bento se lançou ao ataque e, aos 48, igualou o marcador novamente, com boa cabeçada do uruguaio Esmerode. RIO CLARO 3 x 3 SÃO BENTO Rio Claro - Luis Henrique; Eric, Vagnão, Anderson Carvalho e Alex Cazumba; Vagner, Vieira, Daniel Rossi (Edílson), Carlinhos (Chumbinho); Luciano (Elton) e Miranda. Técnico: Paulo Cezar Catanoce. São Bento - Rafael; Esmerode, Fábio Lima (Bruno) e Cléber: Ferdinando (Ferreira), Everton, Claudinei, Michel (Matos) e Vanderson; Roberto Santos (Elias) e Sérgio Júnior. Técnico: João Abelha. Gols - Daniel Rossi, aos 5, Everton, aos 33 e Roberto Santos, aos 41 minutos do 1.º tempo. Anderson Carvalho, aos 4, Élton Calé, aos 45 e Esmorode, aos 48 minutos do 2.º tempo. Árbitro - Roger Arias da Cunha. Cartões amarelos - Ferdinando, Everton, Cleber, Daniel Rossi, Anderson Carvalho. Cartão vermelho - Sérgio Júnior. Renda - R$ 24.261,00 Público - 1.784 pagantes. Local - Estádio Augusto Schimith Filho, em Rio Claro-SP.