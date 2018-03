Rio Claro e Sãocarlense com novos técnicos Após as demissões, as reposições. Nenhum clube que dispensou seus treinadores na Série A3 do Campeonato Paulista está sem comandante. O primeiro a anunciar o técnico nesta terça-feira foi o Rio Claro, que apresentou João Martins, que estava no Atlético Sorocaba. O Grêmio Sãocarlense também agiu com rapidez e contratou Ciro Rios, que estava na Matonense, na disputa da Série A2. Antes dos lanternas do Grupo 1 e 2, o Guaratinguetá já havia anunciado Roberto Fernandes, no lugar de Edson Machado, que se transferiu para o futebol mexicano. A quinta rodada da Série A3 acontece toda no final de semana, com a realização de oito jogos. O líder do Grupo 1, Noroeste, com dez pontos, defende a liderança e a invencibilidade contra a Inter de Bebedouro, fora de casa. Já o Palmeiras-B, líder do Grupo 2, com sete pontos, vai à Mauá enfrentar o Mauaense.