Rio Claro e Sertãozinho liberam estádios no Paulistão

A confusão toda começou na quinta-feira, quando o Ministério Público anunciou que nove estádios de clubes participantes do Paulistão estavam interditados por não terem apresentado os laudos técnicos necessários. Desses, cinco seriam utilizados na primeira rodada do campeonato, que acontece neste fim de semana.

Ainda na quinta-feira, os estádios Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e Novelli Júnior, em Itu, foram liberados após a apresentação dos documentos necessários. Assim, os jogos Monte Azul x Corinthians, no domingo, e Ituano x Mirassol, no sábado, foram mantidos nos locais de origem. Os outros três, no entanto, foram mudados.

Mas, com a liberação conseguida nesta sexta-feira, outras duas partidas voltam ao local de origem. Assim, Rio Claro x Botafogo será no Estádio Augusto Schimidt Filho, neste sábado, a partir das 16 horas, em Rio Claro. E Sertãozinho x Barueri será no Estádio Frederico Dalmazo, no domingo, a partir das 11 horas, em Sertãozinho.