Rio Claro garante-se na Série B-1 Pelo Campeonato Paulista da Série B-2, o Rio Claro empatou neste domingo com o Linense em 1 a 1 e conquistou o acesso para o Campeonato Paulista da Série B-1 no próximo ano. Apesar da derrota nos pênaltis, por 3 a 1, o time de Rio Claro foi favorecido com o empate em 0 a 0 da Santa Ritense com o Penapolense e a derrota do time de Santa Rita do Passa Quatro nos pênaltis, o que assegurou o acesso. O Primavera foi o primeiro time a assegurar a vaga na B-1. O São Bernardo e Santacruzense já estão rebaixados para a Série B-3. Depois desta rodada, o Rio Claro atingiu 55 pontos, a Santa Ritense ficou com 50 e o Linense somou 49. A Santa Ritense tem apenas um jogo restante no campeonato, na próxima rodada contra o próprio Linense, com isso não tem mais como alcançar o Rio Claro, que também tem apenas um jogo mais: contra o Primavera, na última rodada. Desse modo, o único time que conseguiria roubar a vaga do Rio Claro, seria o Linense, que ainda tem dois jogos a serem realizados no torneio. Mas o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. O Linense tem 14 e poderia chegar no máximo à 16, uma a menos que o Rio Claro, que já tem 17. Resultados - Radium 0 x 3 Monte Azul; Lençoense 2 x 0 Guarujá; Guaratinguetá 4 x 0 Ecus; Linense (3)1 x 1 (1) Rio Claro e Penapolense 0 x 0 Santa Ritense. Classificação - 1) Primavera 64 pontos; 2) Rio Claro 55; 3) Santa Ritense 50; 4) Linense 49; 5) Monte Azul e Guaratinguetá 48; 7) Lençoense 39; 8) Penapolense 37; 9) Palmeirinha 33; 10) Capivariano 31; 11) Ecus 30; 12) Guarujá 26; 13) Jalesense 23; 14) R adium 15 e 15) São Bernardo 2.