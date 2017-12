Rio Claro goleia e assume liderança O Rio Claro assumiu a liderança do Campeonato Paulista da série B-2 - quinta divisão - depois da expressiva goleada sobre o São Bernardo, por 7 a 1, na tarde deste sábado, em São Bernardo do Campo. O Rio Claro tem 25 pontos, dois a mais que o Primavera de Indaiatuba que vai atuar neste domingo, em casa, diante do Palmeirinha de Porto Ferreira. O São Bernardo, com apenas um ponto em dez jogos, é sério candidato ao rebaixamento para a Série B-3.