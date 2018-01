Rio Claro goleia e decreta o rebaixamento do Rio Branco O Rio Claro manteve vivas suas chances de permanecer na Série A-1 do Campeonato Paulista. O time goleou o Rio Branco por 4 a 0, neste domingo, no Estádio Augusto Schmidt Filho, em Rio Claro, pela penúltima rodada da primeira fase. Com o resultado, os donos da casa ainda suspiram, já que chegaram aos 19 pontos e saíram da zona de rebaixamento. Os visitantes ficaram com dez e tiveram sua queda decretada. Com um time mais bem montado em campo, o Rio Claro não teve muitas dificuldades para vencer o jogo. O primeiro gol saiu aos 38 minutos do primeiro tempo, quando o meia Vagner recebeu lançamento e deu um toque por cima do goleiro. O segundo aconteceu três minutos depois. Após receber passe do meia Chumbinho, o lateral Eric só completou para o gol. Na segunda etapa, a equipe da casa aproveitou o desânimo do Rio Branco para golear. Aos 7, Chumbinho fez bela jogada individual e chutou sem chances para o goleiro. O próprio Chumbinho fechou o placar aos 11, após tocar na saída do goleiro Eder. Na última rodada, todos os jogos serão na próxima quarta-feira, às 21h45. O Rio Claro viaja até Jundiaí para enfrentar o Paulista. O Rio Branco recebe o São Caetano, em Americana. RIO CLARO 4 X 0 RIO BRANCO Rio Claro - Luís Henrique; Eric, Wagnão, Edílson e Renan (Alex); Douglas Peruíbe, Vieira (Anderson), Vágner e Chumbinho; Luciano e Mirandinha (Calé). Técnico: Paulo Cezar Catanoce. Rio Branco - Éder; Adriano Sella, Paulão, Rafael Leite e Vainer; Rodrigo Pontes, Felipe, Heraldo (Nilson) e Chorão (Jajá); Haroldo (Rossini) e Leandro Love. Técnico: Ruy Scarpino. Gols - Vagner, aos 39, e Eric, aos 41 minutos do primeiro tempo; Chumbinho, aos 7 e aos 11 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Edílson, Vieira e Mirandinha (Rio Claro); Rodrigo Pontes (Rio Branco). Cartão vermelho - Paulão. Árbitro - Alex Sander da Rosa Lefeu. Renda - R$ 25.170,00. Público - 1.884 pagantes. Local - Estádio Augusto Schmidt Filho, em Rio Claro (SP).