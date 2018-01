Rio Claro joga pelo acesso à Série B-1 Faltando três rodadas para o término do Campeonato Paulista da Série B-2, o Rio Claro pode confirmar o acesso à Série B-1 em 2002. O time do interior paulista, na vice-liderança com 53 pontos, depende de um combinação de resultados para conquistar o êxito. A 27ª rodada será aberta, neste sábado à tarde, com seis jogos e será completada, domingo, no confronto entre Monte Azul (47) e o líder Primavera (58), que será transmitido ao vivo pela Rede Vida de Televisão, às 10h. O Rio Claro é favorito diante do Penapolense (38), em Rio Claro. Se vencer fica muito próximo do acesso, porque seu concorrente direto, o Monte Azul, não poderia perder mais pontos nos jogos restantes. Outro time que torce contra o Rio Claro é o Santa Ritense, que só pode chegar aos 56 pontos e precisaria que o clube de Rio Claro não conquistasse resultados positivos nas últimas rodadas. O Primavera já conseguiu, antecipadamente, o acesso para a Série B-1, enquanto o lanterna São Bernardo e o desfiliado Santacruzense estão rebaixados para a Série B-3 na próxima temporada. Confira os jogos de sábado, com início às 15h: Guarujá x São Bernardo; Palmeirinha x Guaratinguetá; Ecus x Radium; Jalesense x Santa Ritense; Capivariano x Linense; Rio Claro x Penapolense. Classificação da Série B-2: 1) Primavera 58; 2) Rio Claro 53; 3) Santa Ritense 47; 4) Monte Azul 45; 5) Linense 44; 6) Guaratinguetá 42; 7) Lençoense 36; 8) Penapolense 34; 9) Capivariano 31; 10) Palmeirinha 30; 11) Ecus 27; 12) Guarujá 25; 13) Jalesense 23; 14) Radi um 15; 15) São Bernardo 2; * O Santacruzense foi eliminado da competição por não estar em dia com pagamentos de taxas e encargos.