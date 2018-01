Rio Claro leva W.O. antecipado por não ter estádio liberado na A-2

A partida entre Rio Claro e Juventus marcada para esta quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual -, está suspensa. Como o estádio Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro (SP), segue interditado e o time mandante não solicitou a mudança de local dentro do prazo, o clube da capital será decretado vencedor por W.O..

+ Portuguesa bate Água Santa em Diadema e se reabilita na Série A2

De acordo com o Estatuto do Torcedor, o local da partida só pode ser alterado com pelo menos 10 dias de antecedência. O Rio Claro perdeu o prazo e ainda tentou reverter a situação, mas a Federação Paulista de Futebol (FPF) já confirmou a suspensão do confronto.

O placar será de 3 a 0 para o Juventus, que vai somar os seus primeiros três pontos na Série A2 - estava zerado até então -, enquanto que o Rio Claro perderá a invencibilidade - tinha quatro pontos em dois jogos - e deve deixar o G4 (zona de classificação).

Caso semelhante aconteceu na segunda rodada da Série A3 - a terceira divisão - e o EC São Bernardo ganhou de W.O. do Rio Branco, de Americana (SP). Na elite, no último domingo, o Santo André empatou com o Red Bull Brasil por 1 a 1, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), porque o Bruno José Daniel, em Santo André (SP), estava interditado. O estádio foi liberado nesta segunda-feira e está apto para receber jogos pelo Paulistão.