Rio Claro mantém liderança na B-2 O Rio Claro manteve a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série B-2 - quinta divisão - ao vencer o Penapolense, em Penápolis, por 1 a 0. O resultado foi apertado, mas justo para o líder isolado, agora com 31 pontos. O Primavera, reabilitou-se ao vencer em casa o Monte Azul, por 2 a 0, ficando em segundo lugar. Atrás do Primavera segue o Linense, que fez 2 a 1 no Capivariano, em Lins. Outro destaque da rodada foi a vitória do Santacruzense, oitavo colocado, sobre o Jalesense, por 4 a 1. O lanterna do torneio, São Bernardo, continua sem vencer. Desta vez o time foi derrotado em casa, por 3 a 0, pelo Guarujá. Resultados: Linense 2 x 1 Capivariano, Lençoense (3) 1 x 1 (1) Santa Ritense, São Bernardo 0 x 3 Guarujá, Guaratinguetá 2 x 1 Palmeirinha, Radium (2) 4 x 4 (3) Ecus, Primavera 2 x 0 Monte Azul, Santacruzense 4 x 1 Jalesense, Penapolense 0 x 1 Rio Claro Classificação da Série da Série B-2: 1) Rio Claro - 31 pontos 2) Primavera - 29 pontos 3) Linense - 25 pontos 4) Santa Ritense - 25 pontos 5) Monte Azul - 24 pontos 6) Guaratinguetá - 21 pontos 7) Guarujá - 20 pontos 8) Santacruzense - 17 pontos 9) Ecus - 15 pontos 10) Capivariano - 14 pontos 11) Lençoense - 14 pontos 12) Penapolense - 13 pontos 13) Palmeirinha - 12 pontos 14) Jalesense - 9 pontos 15) Radium - 7 pontos 16) São Bernardo - 1 ponto