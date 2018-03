Rio Claro perde de virada na Série B-2 O Campeonato Paulista das séries B-2 e B-3 tiveram jogos neste sábado. Pela sexta rodada da Série B-2, quinta divisão, o Rio Claro foi derrotado de virada, pelo Guarujá tomando dois gols, nos últimos dez minutos da partida. Vladimir abriu o placar para o Rio Claro, aos 35 da primeira etapa. Adilson foi o herói do Guarujá marcando dois gols. O primeiro aos 36 e o segundo aos 44 do segundo tempo, fechando o placar em 2 a 1. Com este resultado, o Guarujá chegou aos dez pontos ganhos e, por enquanto, ocupa a sexta posição. O Rio Claro, continua na vice-liderança, com 13 pontos. Na B-3, Jacareí e Barueri empataram em 3 a 3, numa partida bastante equilibrada. Nas penalidades máximas, deu a equipe da casa, vitória por 5 a 4. O outro jogo desta divisão, foi disputado entre Joseense e Paulista de Caieiras. Guina abriu o marcador para o Joseense, logo aos oito minutos de partida. O Paulista reagiu e empatou aos 32, através de Beloco. A Vitória da equipe de São José dos Campos foi sacramentada aos 33 da etapa final, com Danilo. Final, Joseense 2, Paulista, 1.