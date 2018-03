Rio Claro se isola na liderança da B1 O Rio Claro se isolou na liderança do Campeonato Paulista da Série B1, equivalente à quarta divisão estadual, ao vencer o Primavera por 2 a 0, neste domingo, em Indaiatuba. Com a vitória, a equipe chegou aos 32 pontos, um a mais que Tupã e Guaratinguetá, que são vice-líderes. Lemense e Linense têm 30 pontos. Confira os resultados da 17ª rodada da B1: Tupã 4 X 3 Batatais, Monte Azul 3 X 1 Guarulhos, Primavera 0 X 2 Rio Claro, Fernandópolis 1 X 0 Lemense, Guaratinguetá 2 X 1 Mauaense, Linense 1 X 3 Santa Ritense, Velo Clube 2 X 0 Palestra e XV de Caraguá 0 X 2 Guapira. Série B2 - A quinta divisão paulista também só tem um líder. É o Ecus, de Suzano, que soma 35 pontos após o empate por 1 a 1 com o lanterna Lençoense, em Lençóis Paulista. O Corinthians B está na vice-liderança, com um ponto a menos. Veja os resultados da 17ª rodada da Série B2: Ponte Sumaré 1 X 1 Joseense, Paulista 0 X 1 Elosport, Capivariano 1 X 1 Guarujá, Lençoense 1 X 1 Ecus e Pirassununguense 1 X 1 Corinthians B. Dois jogos serão disputados durante a semana. Nesta segunda-feira jogam Palmeirinha X Radium, em Porto Ferreira, enquanto na quarta-feira se enfrentam Jalesense X Penapolense. Série B3 - O grande destaque da rodada da sexta divisão paulista foi a goleada do Serra Negra sobre o Pinhalense por 7 a 0. O Jabaquara, líder do grupo 2, com 38 pontos, é o primeiro a garantir vaga nas semifinais. O Itararé lidera o grupo 1, com 30 pontos, um na frente do Grêmio Barueri. O jogo entre Tanabi e Vocem não foi realizado por causa da desistência oficial do Vocem, de Assis, alegando falta de recursos. Os resultados da 14ª rodada da Série B3: grupo A - Votuporanga 4 x 0 Gazeta, Comercial Tietê 2 x 1 Ranchariense, Itapetininga 1 x 2 Santacruzense e Itararé 1 x 1 Grêmio Barueri; grupo B - Jacareí 0 x 1 Jabaquara, Portuguesa B 2 x 0 São Vicente, Osasco 2 x 1 Campinas, Paulistano 2 x 2 Águas de Lindóia e Serra Negra 7 x 0 Ginásio Pinhalense.