Rio Claro vence e se anima para evitar o rebaixamento Com um gol de Mirandinha, aos 46 minutos do segundo tempo, o Rio Claro venceu o Marília por 2 a 1, nesta quarta-feira à tarde, na abertura da 16.ª rodada do Campeonato Paulista. Foi a terceira vitória do Rio Claro, que saltou provisoriamente para a 15.ª colocação, fora da zona do rebaixamento, antes dos jogos desta quarta-feira à noite. O Marília segue com 19 pontos e ficou afastado até mesmo da luta pelo título do interior. Mirandinha deixou o campo como o grande herói de uma tarde de muito calor em Rio Claro. Ele abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, com um chute perfeito de perna esquerda. No segundo tempo, o Marília voltou mais disposto e empatou aos 13 minutos, com Rogério Conceição marcando de letra. O jogo continuou equilibrado, com as duas equipes desgastadas por conta do forte calor, mas o Rio Claro se mostrou mais animado e foi premiado com o gol da vitória: depois de um bate-rebate dentro da área, Mirandinha apareceu e empurrou a bola para o gol. RIO CLARO 2 x 1 MARÍLIA Rio Claro - Luis Henrique; Eric, Vagnão, Edilson e Alex Cazumba (Baiano); Douglas Peruíbe, Vagner, Vieira (Renatão) e Chumbinho; Luciano (Élton Calé) e Mirandinha. Técnico: Paulo César Catanoce. Marília - Júlio César; Rafael Mineiro, Dedimar (Rogério Conceição), Leandro Camilo e Alex Braz (Bruno Ribeiro); Fernando, Max Carrasco (João Vitor), Camilo e Fabiano Gadelha; Wellington Amorim e Basílio. Técnico: Lori Sandri. Gols - Mirandinha, aos 38 minutos do primeiro tempo; Rogério Conceição, aos 13, e Mirandinha, aos 46 minutos do segundo tempo. Árbitro - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Cartões amarelos - Edílson, Vieira, Douglas Peruíbe, Max Carrasco, Dedimar, Bruno Ribeiro e Fabiano Gadelha. Renda e público - não divulgados. Local - Estádio Augusto Schmidt Filho, em Rio Claro.