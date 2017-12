Rio Claro vence e vira líder na B2 O Rio Claro venceu o Lençoense por 2 a 1, na tarde deste sábado, e assumiu a liderança do Campeonato Paulista da Série B-2. Com dois gols de Kanu (Baiano descontou), o time de Rio Claro chegou aos 28 pontos, ultrapassando o Primavera, que tem 26 mas joga neste domingo, contra o Ecus. Na outra partida da rodada disputada neste sábado, o Guarujá empatou com o Guaratinguetá, em casa, por 2 a 2. Nos pênaltis, o Guará levou a melhor e venceu por 2 a 0. Esta partida marcou a estréia do técnico Edson Boaro, ex-lateral do Corinthians e da seleção brasileira, no comando do Guará. Confira os jogos deste domingo, que completam a rodada da quinta divisão do futebol paulista: Santa Ritense x São Bernardo; Palmeirinha x Radium; Ecus x Primavera; Monte Azul x Santacruzense; Jalesense x Linense e Capivariano x Penapolense.